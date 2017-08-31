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أخبار محليات مشاركة واسعة في مسيرة عيد الأضحى في كفركنا

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الناصرة والقضاء مشاركة واسعة في مسيرة عيد الأضحى في كفركنا
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مشاركة واسعة في مسيرة عيد الأضحى في كفركنا

تصافح الحضور وتبادلوا تهاني العيد باجواء مليئة بالمحبة والعطاء 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-31 22:03:03 A A

في اجواء احتفالية ، اقيمت مساء الخميس ، مسيرة عيد الاضحى المبارك في بلدة كفركنا ، لتجوب شوارع البلدة بالتكبير والتهليل استقبالا للعيد.
شارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة الى جانب شيوخها ولفيف من الحضور الكريم.الموكب الاحتفالي انطلق من باحة مسجد عمر بن الخطاب ، بعد انتهاء صلاة العشاء ، وسار المحتفلون في شوارع وأزقة البلدة ، حيت هللوا وكبروا صلوات العيد ، ابرزها " الله اكبر".مسك الختام كان بعودة المحتفلين الى مسجد عمر بن الخطاب ، حيث تصافح الحضور وتبادلوا تهاني العيد باجواء مليئة بالمحبة والعطاء . 

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