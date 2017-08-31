الناصرة والقضاء مشاركة واسعة في مسيرة عيد الأضحى في كفركنا
مشاركة واسعة في مسيرة عيد الأضحى في كفركنا
تصافح الحضور وتبادلوا تهاني العيد باجواء مليئة بالمحبة والعطاء
مع مشاريع السكن بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!! بيت جاهز مجهّز ضمن إطار برنامج السعر للساكن يشمل: بيت بمساحة 120 متر مربع شرفة بمساحة
في اجواء احتفالية ، اقيمت مساء الخميس ، مسيرة عيد الاضحى المبارك في بلدة كفركنا ، لتجوب شوارع البلدة بالتكبير والتهليل استقبالا للعيد.
شارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة الى جانب شيوخها ولفيف من الحضور الكريم.الموكب الاحتفالي انطلق من باحة مسجد عمر بن الخطاب ، بعد انتهاء صلاة العشاء ، وسار المحتفلون في شوارع وأزقة البلدة ، حيت هللوا وكبروا صلوات العيد ، ابرزها " الله اكبر".مسك الختام كان بعودة المحتفلين الى مسجد عمر بن الخطاب ، حيث تصافح الحضور وتبادلوا تهاني العيد باجواء مليئة بالمحبة والعطاء .
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك