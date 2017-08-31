مشاركة واسعة في مسيرة عيد الأضحى في كفركنا

تصافح الحضور وتبادلوا تهاني العيد باجواء مليئة بالمحبة والعطاء

في اجواء احتفالية ، اقيمت مساء الخميس ، مسيرة عيد الاضحى المبارك في بلدة كفركنا ، لتجوب شوارع البلدة بالتكبير والتهليل استقبالا للعيد.

شارك في المسيرة المئات من ابناء البلدة الى جانب شيوخها ولفيف من الحضور الكريم.الموكب الاحتفالي انطلق من باحة مسجد عمر بن الخطاب ، بعد انتهاء صلاة العشاء ، وسار المحتفلون في شوارع وأزقة البلدة ، حيت هللوا وكبروا صلوات العيد ، ابرزها " الله اكبر".مسك الختام كان بعودة المحتفلين الى مسجد عمر بن الخطاب ، حيث تصافح الحضور وتبادلوا تهاني العيد باجواء مليئة بالمحبة والعطاء .