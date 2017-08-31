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السلطات المحلية اخبار المجالس مجلس محلي بير المكسور ولجنة العمال يعايدون الموظفين والعمال

السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء مجلس بير المكسور ولجنة العمال يعايدون الموظفين
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مجلس محلي بير المكسور ولجنة العمال يعايدون الموظفين والعمال

 الهدية مبلغ 600شاقل( 400)مقدمة من لجنة العمال(200) من ادارة المجلس المحلي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-31 20:57:58 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :"برعاية المجلس المحلي بيرالمكسور-المكمان ولجنة العمال والموظفين في المجلس المحلي تم يوم امس الاربعاء معايدة عاملي وموظفي المجلس المحلي بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك, حضر التوزيع لجنة العمال السيد عابد غدير والحاج زكي طواعنة.في هذا السياق تحدث رئيس المجلس المحلي السيد محمد غدير(أبو عصام) انا اعتز بقرية بير المكسور بنسيجها الاجتماعي المميز, وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بالتهنئة لجميع سكان القرية ولموظفي وعاملي وموظفات المجلس المحلي وان ينعاد علينا بالخيروالبركة والسلام.هذا وقد تحدث الينا الحاج زكي طواعنة امين صندوق لجنة العمال حيث تمنى عيدا سعيدا ملؤه المحبة والسعادة، لجميع الموظفين والعاملين ولعائلاتهم.علينا ان نذكر ان الهدية مبلغ 600شاقل( 400)مقدمة من لجنة العمال(200) من ادارة المجلس المحلي" . 

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