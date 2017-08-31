ضيوف الرحمن يبدأون النفرة من صعيد عرفات الى المزدلفة لاكمال أركان الحج
سيتوجه الحجاج مع إشراقة شمس يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد لاكمال أركان الحج الاربع ؛ رمي الجمرات
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مع مغيب شمس هذا اليوم الخميس ؛ التاسع من ذي الحجة يبدأ ضيوف الرحمن بالنفرة من صعيد عرفات الطاهر الى مزدلفة بعد ان أتموا ركن الحج الاعظم على صعيد عرفات.وسيتوجه الحجاج مع إشراقة شمس يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد لاكمال أركان الحج الاربع ؛ رمي الجمرات، ونحر الهدي، وطواف الافاضة، والسعي بين الصفا والمروة قبل التحلل من الاحرام، مستنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
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