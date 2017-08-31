امير عاصي: توصيات مهمة للمسافرين الى سيناء وطابا وشرم الشيخ

على المسافرين الاخذ بعين الاعتبار ان المعبر سيكون مغلق من يوم 31.8.17 الساعة 21:00 مساء" ويفتح ابوابه لاستقبال المسافرين الساعه 21:00 مساء يوم الجمعه 1.9.17 وعلى مدار 24 ساعه.

افادنا امير عاصي مستشار خدمات vip في المطار والمعابر ان عدد المسافرين المغادرين والقادمين من معبر طابا يصل الى 50 الف مسافر في فترة عيد الاضحى المبارك.المعبر سيكون مغلق من يوم 31.8 الساعه 21:00 حتى 1.9 الساعه 21:00:



على المسافرين الاخذ بعين الاعتبار ان المعبر سيكون مغلق من يوم 31.8.17 الساعة 21:00 مساء" ويفتح ابوابه لاستقبال المسافرين الساعه 21:00 مساء يوم الجمعه 1.9.17 وعلى مدار 24 ساعه.

صلاحية جواز السفر ورخصة القيادة:

على المسافرين التاكد من صلاحية جواز السفر على ان تكون سارية المفعول ثلاثة اشهر على الاقل.

على المسافرين التاكد من عظم وجود موانع سفر من دائرة التنفيذ وبإمكانهم فحص ذألك من خلال الاتصال على *3450.

على المسافرين بمركباتهم التاكد من صلاحية رخصة القياده سارية المفعول ، وفي حالة عدم مثول صاحب السيارة عليكم التزود بتوكيل موقع امام محامي .

النقاط المهمة التي يجب العمل بها لتوفير طابور الانتظار:

بإمكانك اخي المسافر شراء تذكرة رسوم المعبر بواسطة بطاقة اعتماد من خلال موقع سلطة المطار معبر طابا وبذألك تختصر لنفسك الانتظار في الطابور الطويل.

نقطة اخرى اود الاشاره اليها للمسافرين بمركباتهم بإمكانكم الحصول على ترجمة رخص السيارة من خلال مكاتب ممسى المتواجدة في المدن والبلدات وبذألك تختصر الوقت والانتظار فب المعبر.

لأصحاب جوازات السفر البيومتري يوجد ماكنات خدمة شخصيه في المعبر تسرع عملية العبور .

عدم ترك مركباتكم على الأرصفة بمحاذاة المعبر لوقت طويل:

اهي المسافر حتى تتلاشى مخالفات السير الباهظة كما كان عليه الحال في غيد الفطر الصغير حيث عاد المسافرين من عطلتهم ليجدوا مخالفات تتعدى قيمتها اربعة الاف شيقل جديد للمركبة الواحدة ، واليكم التوصيات بوحود موقف سيارات في مدخل مدينة ايلات يخدم المسافرين طريق معبر طابا مقابل 30 شيكل لليوم الواحد ويوفر لكم باصات / شاتل/ تكسي من الموقف الى المعبر .

اعفاء للضرائب للمقيمين في فنادق طابا والموفنبيك:

للمسافرين لقضاء عطلتهم في في فنادق طابا الموفنبيك اعفاء تام من دفع رسوم المعبر.

اليكم بعض التوصيات الامنية من اسس الامن والسلامة:

عدم ترك سياراتكم بشكل عشوائي وتأكد عند عودتكم للمركبة من عدم وجود جسم مشبوه بين العجلات او تحت المركبه.

عدم تلقي رزمات مهما كانت لكم او لأي شخص بواسطتكم.

عدم ترك جواز السفر في اللوبي او في اي مكان كان.

عدم ترك مشترياتكم في المحلات دون رقابة .

عدم دمج العبرية بالعربية خلال الحديث

احترام قوانين البلد الوافدين اليه بما في ذألك تعليمات الشرطه والامن