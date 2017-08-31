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رياضة وشباب رياضة عالمية سوسو نجم ميلان الايطالي: كنت قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد

رياضة وشباب

سوسو: كنت قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد
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سوسو نجم ميلان الايطالي: كنت قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد

لعب سوسو موسم مع ليفربول ثم تم إعارته إلى ألميريا لمدة موسم واحد فقط، قبيل أن يتم بيعه بشكل نهائي إلى ميلان في صيف 2014

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-09-02 07:26:22 A A

 أكد سوسو نجم ميلان على أنه كان قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد قبل 5 سنوات لكن الصفقة تعثرت في الأنفاس الأخيرة.وأوضح سوسو أنه زار مقر تدريبات ريال مدريد عام 2012 تمهيداً لانتقاله إلى الفريق، لكنه فضل بالنهاية الانتقال إلى ليفربول خوفاً من جلوسه على دكة البدلاء في الفريق الملكي.


سوسو
ولعب سوسو موسم مع ليفربول ثم تم إعارته إلى ألميريا لمدة موسم واحد فقط، قبيل أن يتم بيعه بشكل نهائي إلى ميلان في صيف 2014.وقال سوسو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “لقد زرت المدينة الرياضية فالديبياس وكنت على وشك التوقيع لريال مدريد، لكن عندما عدت إلى قادش تحدث معي ليفربول”.وتابع “لم يكن هناك العديد من اللاعبين في إسبانيا وكان الرهان عليهم ضعيفاً، لكن في ليفربول حصلت على فرصة للعب في الدوري الإنجليزي”.

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