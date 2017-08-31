اصابة خطيرة لرجل من كفرياسيف إثر سقوطه عن ارتفاع
تم نقل المصاب الى مستشفى نهاريا
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وصل بيان من طاقم حيان، جاء فيه: "طاقم العلاج المكثف حيان المكون من الدكتور خليل مطانس ، البراميدك نسيم زيناتي وطاقم مضمدين قام بتقديم العلاج لرجل يبلغ من العمر 57 بعد تعرضه للسقوط في الشارع بقرية كفرياسيف حيث وصفت إصابته بالخطيرة وتم نقله الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
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