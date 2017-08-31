كفركنا: العثور على جثة رجل داخل شاحنة في المنطقة الصناعية واقرار وفاته

باشرت الشرطة التحقيق

تم بعد ظهر اليوم الخميس ، العثور على جثة رجل داخل شاحنة بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية في بلدة كفركنا . وكانت طواقم الاسعاف قد قامت بعمليات انعاش للمصاب لكن دون جدوى وتم اقرار وفاته ، والذي توفي على ما يبدو اثر نوبة قلبية . وباشرت الشرطة التحقيق .