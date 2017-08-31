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أخبار محليات كفركنا: العثور على جثة رجل داخل شاحنة في المنطقة الصناعية واقرار وفاته

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الناصرة والقضاء كفركنا: العثور على جثة رجل داخل شاحنة واقرار وفاته
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كفركنا: العثور على جثة رجل داخل شاحنة في المنطقة الصناعية واقرار وفاته

باشرت الشرطة التحقيق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-31 17:05:33 A A

تم بعد ظهر اليوم الخميس ، العثور على جثة رجل داخل شاحنة بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية في بلدة كفركنا . وكانت طواقم الاسعاف قد قامت بعمليات انعاش للمصاب لكن دون جدوى وتم اقرار وفاته ، والذي توفي على ما يبدو اثر نوبة قلبية . وباشرت الشرطة التحقيق .

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