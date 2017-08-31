الجليل الاعلى اعتقال مشتبه من معليا بعد الكشف عن حقل مريحوانا
اعتقال مشتبه من معليا بعد الكشف عن حقل مريحوانا
المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:
تم تحويل المشتبه للتحقيقات
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جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "نهار اليوم الخميس في منطقة الشمال في الاحراش قرب معليا وخلال نشاط لقوات من الشرطة تم ضبط حقل من نباتات مخدرات المريحوانا وبما وصل اجمالي قدره الى 90 نبتة متفاوتة الاحجام وبمجمل وزن 16 كلغم وكذلك تم ضبط معدات وادوات ري واخرى ذات الصلة هناك جنبا لاعتقال مشتبه في الاربعينات من عمره من سكان معليا الذي تم ضبطه وهو يقترب من المكان بسيارته هاما بالاعتناء في النياتات وريها وذلك بالضلوع في شبهات تنميتها وترويجها بحيث تم تحويلة للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.
فيديو وصور من الشرطة
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