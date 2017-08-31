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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك موظفو بنك هبوعليم يقومون بأعمال تطوعية بمناسبة عيد الاضحى المبارك

اسواق العرب

موظفو بنك هبوعليم يقومون بأعمال تطوعية
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موظفو بنك هبوعليم يقومون بأعمال تطوعية بمناسبة عيد الاضحى المبارك

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-31 16:11:28 A A

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بادر موظفو فروع بنك هـﭙـوعليم من المجتمع العربي بنشاط تطوعي في مؤسسات للأطفال والمسنين في المدن والقرى العربية في جميع أنحاء البلاد.




ضمن هذا النشاط، قام مدير وموظفو فرع الطيرة بزيارة بيت المسنين في المدينة، حيث شاركوهم الاحتفال بمناسبة العيد وقدموا لهم الحلويات وتمنوا لهم عيد سعيد.
وفي الناصرة قام موظفو الفروع بزيارة قسم الاطفال في المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة، واحتفلوا مع الاطفال والأهالي والطاقم الطبي بالعيد، شاركوهم فرحته ووزعوا لهم في نهاية اللقاء رزم الحلويات.
مدراء الفروع وطواقم الموظفون المشاركون في هذا العمل الإنساني، عبروا عن سعادتهم لرؤية الابتسامة والسعادة على وجوه الأطفال والمسنين، وقالوا انهم شعروا انهم جزء من المجتمع وجزءً لا يتجزأ من أجواء العيد، وتمنوا للجميع عيد سعيد.

 

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