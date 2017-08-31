وادي عارة تستقبل عيد الأضحى بحركة اقتصادية نشطة واجواء مميزة

موقع العرب ينقل لكم الأجواء في مدينة أم الفحم وكفرقرع وعارة وعرعرة والتي لبست حلة العيد بأجواء خاصة

تشهد بلدات وادي عارة منذ يوم امس أجواء عيدية خاصة حيث يتوافد الأهالي والعائلات الى المراكز التجارية والمحلات والملاحم وعروض الأزياء للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غد الجمعة.

موقع العرب ينقل لكم الأجواء في مدينة أم الفحم وكفرقرع وعارة وعرعرة والتي لبست حلة العيد بأجواء خاصة.