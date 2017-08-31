وادي عارة وادي عارة تستقبل عيد الأضحى بحركة اقتصادية خاصة
وادي عارة تستقبل عيد الأضحى بحركة اقتصادية نشطة واجواء مميزة
موقع العرب ينقل لكم الأجواء في مدينة أم الفحم وكفرقرع وعارة وعرعرة والتي لبست حلة العيد بأجواء خاصة
مع مشاريع السكن بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!! بيت جاهز مجهّز ضمن إطار برنامج السعر للساكن يشمل: بيت بمساحة 120 متر مربع شرفة بمساحة
تشهد بلدات وادي عارة منذ يوم امس أجواء عيدية خاصة حيث يتوافد الأهالي والعائلات الى المراكز التجارية والمحلات والملاحم وعروض الأزياء للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم غد الجمعة.
موقع العرب ينقل لكم الأجواء في مدينة أم الفحم وكفرقرع وعارة وعرعرة والتي لبست حلة العيد بأجواء خاصة.
تعقيبات فيسبوك
الان في الموقع
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك