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رياضة وشباب رياضة عالمية الأرجنتين مع ميسي في مواجهة حساسة أمام الأوروغواي

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ميسي في مواجهة حساسة أمام الأوروغواي
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الأرجنتين مع ميسي في مواجهة حساسة أمام الأوروغواي

يعتبر لقاء منتخب الاورغواي أمام منتخب الارجنتين من أبرز لقاءات هذه الجولة لحساسية وضعية منتخب الأرجنتين الذي يحتل المرتبية الخامسة ي الترتيب ويسعى من أجل ضمان بطاق التأهل الى المونديال بقيادة نجمه ميسي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-08-31 15:39:14 A A

تجرى بعد منتصف الليلة جولة أخرى من تصفيات كأس العالم للقارة الأمريكية الجنوبية وذلك في جولة مباريات مصيرية وحساسة لعدد من المنتخبات. ستكون المباريات على النحو التالي:


ميسي خلال تدريبات الارجنتين

00:00 فنزويلا ضد كولومبيا
01:30 تشيلي ضد الباراغواي 
02:00 الاورغواي ضد الارجنتين
03:45 البرازيل ضد الاكوادور
05:15 البيرو ضد بوليفيا

 

هذا ويعتبر لقاء منتخب الاورغواي أمام منتخب الارجنتين من أبرز لقاءات هذه الجولة لحساسية وضعية منتخب الأرجنتين الذي يحتل المرتبة الخامسة في الترتيب ويسعى من أجل ضمان بطاق التأهل الى المونديال بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي يعود الى المنتخب بعد غياب قسري بسبب الابعاد العقوبة التي قامت الفيفا بإلغائها.

ويتغيب عن المنتخب الاوروغواياني نجم برشلونة المهاجم لويس سواريز بسبب الاصابة ما يضعف من آمال الاورغواي بتحقيق نتيجة جيدة بحسب المراقبين. وكان المنتخب الأرجنتيني قد وصل الى مقر اقامته في العاصمة الاورجوايانية مونتيفيديو وسط حراسة أمنية مشددة وتحت قيادة المدرب خورخي سامباولي. 

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