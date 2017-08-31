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السلطات المحلية اخبار المجالس أعمال تعبيد شوارع بالدحي وتنظيف وصيانة بكل قرى بستان المرج قبيل العيد

السلطات المحلية

قرى المرج تنظيف وصيانة في قرى بستان المرج قبيل العيد
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أعمال تعبيد شوارع بالدحي وتنظيف وصيانة بكل قرى بستان المرج قبيل العيد

قام المجلس بمناسبة العيد بأعمال تنظيف وترتيب وصيانة في القرى الأربع

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-31 14:50:22 A A

وصل الى موقع العرب بيان من الناطق بلسان ملس بستان المرج، جاء فيه: "قام المجلس الاقليمي بستان المرج الاسبوع المنصرم بأعمال صيانة وتعبيد في شوارع قرية الدحي، وذلك ضمن حملة تطوير في كل قرى بستان المرج، حيث أكدت إدارة المجلس أن أعمال التطوير مستمرة في كل البلدات.
محمود زعبي عضو المجلس الاقليمي من الدحي واكب الأعمال وتواصل مع الأهالي وقريبًا في الدحي ستنطلق عدة مشاريع ، منها بناء روضات ونادي مسن وأعمال تطوير أخرى".


خلال اعمال التعبيد


واضاف البيان: "وفي سياق متصل، قام المجلس بمناسبة العيد بأعمال تنظيف وترتيب وصيانة في القرى الأربع. وقد أكد رئيس المجلس أحمد زعبي، ونائبه والقائم بأعماله عبد الكريم زعبي أن مسيرة التطوير في كل المجالات مستمرة في بستان المرج، وأن المجلس يسعى لأن يرفع جودة الحياة للمواطنين عبر تقديم أفضل الخدمات، كما وقدما التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لجميع المواطنين والمحتفلين بالعيد عامة".

 

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