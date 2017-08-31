اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار اصابة رجل في حادث بين سيارتين في الجنوب

أخبار

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اصابة رجل في حادث بين سيارتين في الجنوب

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭

نشر: 2017-08-31 12:19:59 A A
أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 11:41 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق وقع ببن سيارتين في نير يتسحاق، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (40 عامًا) أصيب بجروح خطيرة وتم استدعاء مروحية الى المكان لنقل المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
2 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
3 لجنة الحج والعمرة: لأول مرة نضم سيدة مع البعثة | [2 قراءة]
4 مجد الكروم: خروج المربية نجية ناصر للتقاعد | [2 قراءة]
5 شاب: موعد زفافي يقترب وأشعر بخوف كبير | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab