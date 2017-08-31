اصابة رجل في حادث بين سيارتين في الجنوب
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الخميس أنه "عند الساعة 11:41 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق وقع ببن سيارتين في نير يتسحاق، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (40 عامًا) أصيب بجروح خطيرة وتم استدعاء مروحية الى المكان لنقل المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
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