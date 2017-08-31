ليونارو ديكابرو يساهم بمبلغ خيالي لضحايا هارفي

يلجأ الكثير من الفنانين إلى أعمال الخير بسبب ثرواتهم الطائلة حيث يحبوا أن يساهموا بجزء بسيط للمحتاجين، وبما أن الآلاف من سكان جنوب شرق تكساس وجنوب غرب لويزيانا لا يزالون متأثرين بالإعصار هارفي، فإن العديد من المشاهير يحدثون فرقا بالنسبة للمحتاجين.



منظمةUnited Way Worldwide أطلقت صندوقها للمساعدة حيث سيتم توزيع 100 في المائة من التبرعات للتعافي في المناطق المتضررة في الشهور والسنوات القادمة. وافتحت مؤسسسة ليوناردو دي كابريو التبرعات للصندوق بمليون دولار.



ويساهم العديد من النجوم في المساعدة بينهمساندرا بولوكالتي تعهدت تقيم مليون دولار للمساعدة وكيم كارداشيان وعائلتها التي تبرعت ب 500 ألف دولار للصليب الأحمر الأميركي. كما أطلق كيفن هارتتحدي Hurricane Harvey Relief Challenge الذي يشجع النجوم على منح 25000 دولار لمساعدة سكان ولاية تكساس، وتخطت هذه المساعدات المليون دولار.