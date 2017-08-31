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فنانين فن عربي بالصور: ليلى علوي تتقبّل العزاء في والدتها من نجوم مصر

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بالصور: ليلى علوي تتقبّل العزاء في والدتها
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بالصور: ليلى علوي تتقبّل العزاء في والدتها من نجوم مصر

ليلى وقفت تستقبل التعازي من الرجال والنساء في الممر الفاصل بين القاعتين، فيما ناب عنها ابنها خالد بالوقوف أمام قاعة الرجال

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-31 16:01:35 A A

جمعت أحزان الفنانة ليلى علوي على فراق والدتها، كل نجوم المجتمع المصري في قاعة واحدة لقبول العزاء مساء أمس، حيث شارك نجوم الفن والعمل السياسي والاعلام والمجتمع، وصنّاع السينما، في تقديم واجب العزاء بدار مناسبات مسجد القوات المسلحة بمصر الجديدة.

ليلى وقفت تستقبل التعازي من الرجال والنساء في الممر الفاصل بين القاعتين، فيما ناب عنها ابنها خالد بالوقوف أمام قاعة الرجال، وحرص على تقديم واجب العزاء من النجوم: يحي الفخراني، والمخرج رمسيس مرزوق ، والمخرج سمير خفاجي ، والفنانات: دلال عبد العزيز، ورجاء الجداوي ، وميرفت أمين، وسيمون، وفيفي عبده، وبوسي شلبي، والهام شاهين، ويسرا، وسامح الصريطي، ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر وزوجته، وماجدة زكي، والفنان محمود حميدة، والفنان عهد صادق، والفنانة سوسن بدر، والمنتج محمد فوزي، والمخرج أشرف فايق، والفنانة صابرين، والفنانة ملك قورة، والفنان أحمد عبد الوارث، والمخرج مجدي أحمد علي، والمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، والفنانة إسعاد يونس، والكاتب وحيد حامد، وهاني البحيري مصمم الأزياء، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، والمطربة أنغام، والفنان أحمد عز.

كما شارك في تقديم العزاء فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنانة أميرة العايدي، والمخرجة ايناس الدغيدي، والفنانة بشرى، والمخرج عمرو عرفة، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان محمد مختار، ونادية الجندي، والفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، والاعلامية منى الشاذلي، والممثلة شهيرة، وعدد من النجوم.

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