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فنانين فن عربي مايا دياب بين أول 10 نساء في عالم الموضة

فنانين

مايا دياب بين أول 10 نساء في عالم الموضة
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مايا دياب بين أول 10 نساء في عالم الموضة

مايا تستعد قريباً لإطلاق عدد من المنتجات التي تُعنى بالموضة والتي تحمل توقيعها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-01 17:30:44 A A

تعود مايا دياب لواجهة الموضة، بعد أن تم اختيارها الشخصية العربية العامة الوحيدة من ضمن لائحة ضمت 10 مشاهير، 9 منهن عالميات، نظراً لتميزها من ناحية الجمال والأناقة، "Top 10 Most Fashionable Women of 2017".

فقد صنّف قرّاء موقع “AboutHer” مايا دياب من بين أسماء لامعة منها “جيجي حديد” و”بيلا حديد” و”بيونسي” و”بلايك لايفلي” و”كيندل جينر” و”سيلينا غوميز” وغيرهن كإحدى نجمات الموضة لعام 2017.

وأشار الموقع إلى أن مايا هي قوة لا يستهان بها في عالم الترفيه في الشرق الأوسط، وبأنها أيقونة للموضة لمعت في مجال الغناء والتقديم التلفزيوني، لا تخشى المجازفة في ما يختص باعتمادها آخر صيحات الأزياء، كما تميزت برؤيتها الخاصة في عالم الموضة وحسّها المبتكر في اعتماد إطلالاتها.

الجدير بالذكر، أن مايا تستعد قريباً لإطلاق عدد من المنتجات التي تُعنى بالموضة والتي تحمل توقيعها.

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