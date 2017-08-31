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فنانين فن عربي الممثلة ماغي بو غصن: ننتظر أعجوبة والشعارات لا تكفي

فنانين

الممثلة ماغي بو غصن: ننتظر أعجوبة
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الممثلة ماغي بو غصن: ننتظر أعجوبة والشعارات لا تكفي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-31 16:58:13 A A

تعليقاً على الظروف التي يمر بها لبنان، طالبت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن إعلان الحداد العام على أرواح الشهداء العسكريين اللبنانيين الذين خطفوا من قبل تنظيم داعش الإرهابي.


ماغي بو غصن

وأضافت خلال تصريحها أنّها تعتبر أنّ هذه المرحلة التي نعيشها حالياً هي أسوأ ما مر به الجيش اللبناني: هذه اسوأ مرحلة يمر بها الجيش اللبناني بالتاريخ. نحن بانتظار اعجوبة لفهم ماذا يحصل. الشعارات لا تكفي. نحن بانتظار الاجوبة. يذكر ان الجمهور في انتظار فيلم كاراميل التابع للمسلسل الذي عرض في رمضان. 

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