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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: اعتقال زوجين من رهط بشبهة التنكيل بطفلهما الرضيع

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النقب اعتقال زوجين من رهط بشبهة التنكيل بطفلهما
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الشرطة: اعتقال زوجين من رهط بشبهة التنكيل بطفلهما الرضيع

الشرطة:

عزمت الشرطة على طلب تمديد فترة اعتقال الزوجين المشتبهين لاحقا على ذمتها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-31 11:10:29 A A

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في رهط تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال زوجين شابين بالعشرينات من اعمارهما من سكان المدينة بشبهة التنكيل بطفلهما الرضيع البالغ من العمر نحو 3 اشهر والذي كان قد وصل لتلقي العلاج بمستشفى سوروكا خلال ساعات الليلة الماضية برفقة والدته ومع معاينة الطواقم الطبية في علامات اصابات مختلفة على جسده اثارت الارتياب مستدعين الشرطة التي ارتابت اكثر من بعد سماعها رواية والدته حول ظروف اصابته مقارنة في نتائج الفحوصات والتقارير الطبية بالمستشفى والتحقيقات جارية وسط العزم على طلب تمديد فترة اعتقال الزوجين المشتبهين لاحقا على ذمتها، وللعلم أنّه تقدّم للطفل الاسعافات بالاضافة إلى التنفس الاصطناعي وهو فاقد وعيه" وفقًا للبيان. 

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