اغلاق
اغلاق
ابراج الحوت توقعات برج الحوت في أيلول 2017

ابراج

توقعات برج الحوت في أيلول 2017
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

توقعات برج الحوت في أيلول 2017

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-31 11:13:32 A A

مولود برج الحوت، الصعود والنزول هو حظك لهذا الشهر، ففي النصف الأول منه ستواجه بعد المشاكل والتي ستتغلب عليها في النصف الثاني منه.

مهنيًّا: كن ذكيا في تعاملك مع زملائك في العمل ولا تضيع الفرص عليك بسبب بعض الأمور الصغيرة.
عاطفيًّا: هل حان الوقت للارتباط؟ قد يكون الوقت مبكرًا على هذا الكلام، لكن علاقة حب قوية تنتظرك.
صحيًّا: عليك أن تستغل وقت الفراغ في ممارسة الرياضات الروحانية مثل اليوغا لتخلص جسمك من الارهاق النفسي.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
2 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
3 لجنة الحج والعمرة: لأول مرة نضم سيدة مع البعثة | [2 قراءة]
4 مجد الكروم: خروج المربية نجية ناصر للتقاعد | [2 قراءة]
5 شاب: موعد زفافي يقترب وأشعر بخوف كبير | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab