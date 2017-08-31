توقعات برج الحوت في أيلول 2017

مولود برج الحوت، الصعود والنزول هو حظك لهذا الشهر، ففي النصف الأول منه ستواجه بعد المشاكل والتي ستتغلب عليها في النصف الثاني منه.



مهنيًّا: كن ذكيا في تعاملك مع زملائك في العمل ولا تضيع الفرص عليك بسبب بعض الأمور الصغيرة.

عاطفيًّا: هل حان الوقت للارتباط؟ قد يكون الوقت مبكرًا على هذا الكلام، لكن علاقة حب قوية تنتظرك.

صحيًّا: عليك أن تستغل وقت الفراغ في ممارسة الرياضات الروحانية مثل اليوغا لتخلص جسمك من الارهاق النفسي.