توقعات برج الحوت في أيلول 2017
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مولود برج الحوت، الصعود والنزول هو حظك لهذا الشهر، ففي النصف الأول منه ستواجه بعد المشاكل والتي ستتغلب عليها في النصف الثاني منه.
مهنيًّا: كن ذكيا في تعاملك مع زملائك في العمل ولا تضيع الفرص عليك بسبب بعض الأمور الصغيرة.
عاطفيًّا: هل حان الوقت للارتباط؟ قد يكون الوقت مبكرًا على هذا الكلام، لكن علاقة حب قوية تنتظرك.
صحيًّا: عليك أن تستغل وقت الفراغ في ممارسة الرياضات الروحانية مثل اليوغا لتخلص جسمك من الارهاق النفسي.
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