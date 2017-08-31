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أخبار عربية وعالمية مليونا حاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم بالتكبيرات والأدعية.. صور

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مليونا حاج يؤدون الركن الأعظم على جبل عرفات
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مليونا حاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لتأدية الركن الأعظم بالتكبيرات والأدعية.. صور

يعود الحجاج إلى مِنى، بعد الوقوف على عرفات وقراءة ما تيسر من القرآن بالإضافة إلى الأدعية والتكبيرات، للمبيت بمزدلفة لقضاء أيام 10 و11 و12 و13

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-08-31 11:01:54 A A

بعد الانتهاء من وضع الكسوة على الكعبة، بدأ أكثر من مليوني حاج صباح اليوم الخميس من مختلف أرجاء العالم، في النفير إلى صعيد عرفات وصولاً إلى جبل عرفات بعد يوم التوية في منى، والجبل الذي يقع على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي مكة، لأداء وقفة عرفة أهم ركن من أركان الحج.


بدء الصعود على جبل عرفات

ويعود الحجاج إلى مِنى، بعد الوقوف على عرفات وقراءة ما تيسر من القرآن بالإضافة إلى الأدعية والتكبيرات، للمبيت بمزدلفة لقضاء أيام 10 و11 و12 و13، ورمي الجمرات الـ3، جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى.

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