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رياضة وشباب رياضة عالمية زيدان منع مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد في 2013

رياضة وشباب

زيدان منع مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد في 2013
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زيدان منع مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد في 2013

كشف ويلفريد مبابي أن إبنه زار مبنى ريال مدريد في 2012 لكي يتعرف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وعلى المدرب زين الدين زيدان الذي يعتبره مثله الأعلى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-08-31 12:28:10 A A

اعترف والد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي أن نجله كان قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد كاستيا في عام 2013 ، لكن هذه الخطوة لم تتم بسبب رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق.

وكشف ويلفريد مبابي أن إبنه زار مبنى ريال مدريد في 2012 لكي يتعرف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وعلى المدرب زين الدين زيدان الذي يعتبره مثله الأعلى في كرة القدم.وقال والد كيليان مبابي لاعب موناكو : “كيليان كان من الممكن أن يصبح لاعباً في صفوف ريال مدريد في 2013 عندما كان يبلغ 15 من العمر ، بينما المقابل المادي أقل بكثير من سعره الآن”.

وتابع بقوله : “مبابي كان سيصبح لاعباً في ريال مدريد كاستيا عندما كان زيدان يدربه ، ولكن عندما ترك الفريق فقد تراجعنا عن الأمر ، لو استمر زيدان لاختار ابني ريال مدريد قبل موناكو”.

 

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