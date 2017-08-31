اجتماعات وتحضيرات لأيام عبلين في القلب 2017 وبرنامج ورجع ايلول

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي:"استمرارا للفعاليات الاجتماعية والتربوية التي تقوم بها مجموعة "عبلين في القلب " بمشاركة وكذلك مبادرة أطر عبلينية مختلفة ، دعت المجموعة الى اجتماع تحضيري لبدء التخطيط لبرنامج " ايام عبلين في القلب 2017 " ، حضر الاجتماع الذي استضافته جمعية السلام ، في قاعة مسجد السلام ، حضره ممثلين عن جمعيات وأطر عبلينية مختلفة حيث طرحت المجموعه برناج أساسي وتم تبادل الحديث والافكار لتعبئة البرنامج بواسطة فعاليات تقترحها الجمعيات ويتشارك الجميع في تنفيذها .





مجموعة عبلين في القلب تعرّف نفسها:"نحن مواطنون, مبادرون, متطوعون من عبلين ومن أجل عبلين. تجمعنا المحبة, الانتماء وروح العطاء لبلدتنا. نسعى لتدعيم الحوار بين أبناء البلدة الواحدة وتعزيز الروابط الاجتماعية بواسطة التشبيك بين المؤسسات والجمعيات الرسمية والغير رسمية, وتشجيع المشاريع المختلفة لتنمية مبادرات تطوعية وتقليص الفجوات الاجتماعية.

وكذلك تبادر المجموعة في الايام القريبة الى برنامج فنّي تربوي ثقافي اجتماعي بعنوان " ورجع ايلول " حيث يشمل البرنامج اربعة عروض فنيّة في ايام السبت من شهر ايلول وذلك في اودوتوريوم مؤسسات مار الياس في عبلين .

العروض الفنيّة تمزج بين الكوميديا " ستاند أب كوميدي والرقص والغناء حيث سيتم في السبت الأول عرض " بمزح عن جد " للفنانين ايمن نحاس وتامر نفار وابراهيم ساق الله ، وفي السبت الثاني العرض الراقص " النبي " لفرقة الامل النصراوية " وفي السبت الثالث عرض " جمهورية الهريسة " لنضال بدارنة وفي السبت الرابع عرض مشترك لجوقة الكروان العبلينية وجوقة صبا الجولانية .