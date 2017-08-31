اغلاق
اغلاق
أخبار محليات اجتماعات وتحضيرات لأيام عبلين في القلب 2017 وبرنامج ورجع ايلول

أخبار

شفاعمرو والقضاء اجتماعات وتحضيرات لأيام عبلين في القلب 2017
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اجتماعات وتحضيرات لأيام عبلين في القلب 2017 وبرنامج ورجع ايلول

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-31 01:48:17 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي:"استمرارا للفعاليات الاجتماعية والتربوية التي تقوم بها مجموعة "عبلين في القلب " بمشاركة وكذلك مبادرة أطر عبلينية مختلفة ، دعت المجموعة الى اجتماع تحضيري لبدء التخطيط لبرنامج " ايام عبلين في القلب 2017 " ، حضر الاجتماع الذي استضافته جمعية السلام ، في قاعة مسجد السلام ، حضره ممثلين عن جمعيات وأطر عبلينية مختلفة حيث طرحت المجموعه برناج أساسي وتم تبادل الحديث والافكار لتعبئة البرنامج بواسطة فعاليات تقترحها الجمعيات ويتشارك الجميع في تنفيذها .

 

مجموعة عبلين في القلب تعرّف نفسها:"نحن مواطنون, مبادرون, متطوعون من عبلين ومن أجل عبلين. تجمعنا المحبة, الانتماء وروح العطاء لبلدتنا. نسعى لتدعيم الحوار بين أبناء البلدة الواحدة وتعزيز الروابط الاجتماعية بواسطة التشبيك بين المؤسسات والجمعيات الرسمية والغير رسمية, وتشجيع المشاريع المختلفة لتنمية مبادرات تطوعية وتقليص الفجوات الاجتماعية.
وكذلك تبادر المجموعة في الايام القريبة الى برنامج فنّي تربوي ثقافي اجتماعي بعنوان " ورجع ايلول " حيث يشمل البرنامج اربعة عروض فنيّة في ايام السبت من شهر ايلول وذلك في اودوتوريوم مؤسسات مار الياس في عبلين .
العروض الفنيّة تمزج بين الكوميديا " ستاند أب كوميدي والرقص والغناء حيث سيتم في السبت الأول عرض " بمزح عن جد " للفنانين ايمن نحاس وتامر نفار وابراهيم ساق الله ، وفي السبت الثاني العرض الراقص " النبي " لفرقة الامل النصراوية " وفي السبت الثالث عرض " جمهورية الهريسة " لنضال بدارنة وفي السبت الرابع عرض مشترك لجوقة الكروان العبلينية وجوقة صبا الجولانية .

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حجاج: نتوجه بالدعاء الى الله لوقف العنف | [2 قراءة]
2 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
3 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
4 لجنة الحج والعمرة: لأول مرة نضم سيدة مع البعثة | [2 قراءة]
5 مجد الكروم: خروج المربية نجية ناصر للتقاعد | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab