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رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل باقة الغربية ونادي دبورية يواصلان تدعيم صفوفهما

رياضة وشباب

المثلث الشمالي هبوعيل باقة الغربية ونادي دبورية يواصلان تدعيم صفوفهم
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هبوعيل باقة الغربية ونادي دبورية يواصلان تدعيم صفوفهما

  انضم قلب الدفاع تاراس شولوكوفيسكي الى صفوف الفريق الباقاوي، وذلك بعد تحرره من صفوف فريق هبوعيل شفاعمرو، بسبب مشاكل مالية

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من: حجاج رحال – موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-02 01:35:18 A A

يواصل فريقا هبوعيل باقة الغربية والنادي الرياضي دبورية تدعيم صفوفهما، الأول من خلال تباريه في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية والثاني ضمن استعداداته لخوض غمار مباريات الموسم الكروي المقبل في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".  فقد انضم قلب الدفاع تاراس شولوكوفيسكي الى صفوف الفريق الباقاوي، وذلك بعد تحرره من صفوف فريق هبوعيل شفاعمرو، بسبب مشاكل مالية. كما انضم معه المهاجم جامليئيل بيرتس من صفوف فريق هبوعيل الخضيرة.


تاراس شولوكوفيسكي

ولدى الفريق الدبوري انضم لاعبا خط الوسط يهودا جانو وأليئور أوحايون، الأول من هبوعيل نتسيرت عيليت والثاني من هبوعيل بيسان، ضمن مساعيه الرامية الى كسب بطاقة الصعود الى الدرجة الأولى.
 

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