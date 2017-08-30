طمرة: اصابة رجل بجراح متوسطة اثر تعرضه لإطلاق نار في المدينة

قالت مصادر طبية ان رجلًا من سكان مدينة طمرة اصيب بجراح متوسطة اثر تعرضه لإطلاق نار اثناء تواجده على مقربة من محلٍ تجاري يملكه في المدينة. وهرعت الى المكان الطواقم الطبية التي شرعت بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب ومن ثم نقله الى مستشفى رمبام الحكومي في مدينة حيفا لتلقي العلاج. وشرعت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث وملابسات وقوعه.