براءةٌ - بقلم: زهير دعيم



براءةٌ ملءُ الخُّدود

تغمرُ الجوَّ عبيرًا

وفلًّا في الجرود

تقطِف الحُلْمَ أسيرًا

عابرًا كلَّ الحُّدود

عابرًا حِسًّا وليدًا

هازجًا يأبى القيود

يرفُلُ بالودِّ مرّةً

وأخرى بالصّدود

يغزِلُ الأملَ رجاءً

في ثيابٍ من ورود

يقول ها أنا

بلمسةْ الوردِ أجود

وردٌ أنا ... نَسرٌ أنا

أسكن قممَ النُّجود

أحلّقُ ، أحوم طائرًا

أرض المعالي والجُّدود

أكتبُ الحرفَ قصيدةُ

تجوبُ جنباتَ القُّدود



