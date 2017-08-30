يوم تحضيري لافتتاح السنة الدراسية 2017/2018 في عيلوط

وصل الى موقع العرب البيان التالي حول دعوة المجلس المحلي عيلوط, قسم المعارف, الثقافة, الرياضة والشباب, ووزارة المعارف لجميع المعلمين والمعلمات في المؤسسات التربوية في البلدة روضات , بساتين , الابتدائية (أ ) و الابتدائية (ب ) ,الاعدادية والثانوية إلى يوم تحضيري لافتتاح السنة الدراسية2018-2017. وجاء في البيان:"حضر هذا اليوم رئيس المجلس المحلي عيلوط السيد ابراهيم ابوراس , نائب رئيس المجلس السيد فرج عبود, مدير قسم المعارف سيف عبود, مديرة لواء الشمال للتربية والتعليم د. أورنا سمحون, مفتش المدارس د. هاني كريدين , مفتشة الروضات والبساتين السيدة إخلاص السيد احمد, مدراء المدارس, مديرة الشاملة الانسة رانيا منصور , مدير الإعدادية السيد توفيق سليمان ,مدير الابتدائية (ا) د. ياسر أبوراس مدير الابتدائية (ب)السيد عبد الله حجاجرة وطاقم المعلمين والمعلمات.







وتابع البيان:"افتتح اليوم الدراسي السيد سيف عبود مدير قسم المعارف رحب بالحضور وعرض برنامج اليوم الدراسي وخص بالذكر إنجاز المدرسة الثانوية بتعديها نسبة 50% بالبجروت وبارك للطلاب والمعلمين هذا الإنجاز متمنيا مزيد التقدم والنجاح, كما واستعرض إنجازات المدرسة الاعدادية ببرامجها المتميزة و تحضيرها للطلاب, المدرسة الابتدائية (ا) بالعمل بالنظام الاداري EFQM المميز و الابتدائية (ب) على برامجها المتنوعة لإثراء الطلاب والفعاليات المتنوعة في بساتين ورياض الأطفال.

تخلل برنامج اليوم الدراسي كلمات:

- د. أورنا سمحون تحدثت فيها عن بناء شخصية قويه و ناجحة للطلاب و عن القيم التربوية و خلق مواطن ذو اهداف مستقبليه واضحة .

- السيد ابراهيم ابوراس رئيس مجلس عيلوط المحلي حيث بارك للمعلمات والمعلمين افتتاح السنة الدراسية واستعرض انجازات جهاز التربية والتعليم وخاصة انجاز طلاب المدرسة الثانوية في تحصيلهم لشهادة الاستحقاق في البجروت ومضاعفة نسبة الحاصلين على شهادة البجروت مقارنة بالسنوات الماضية كما وتحدث عن افتتاح روضات وبساتين والانتهاء من بناء مدرسة اعدادية والشروع والتحضير لبناء مدرسة ابتدائيه جديدة .

وتحدث عن تجهيزات المدارس بالمختبرات التعليمية وكافة المتطلبات اللازمة لافتتاح السنة الدراسية في كافة المؤسسات التربوية

وشدد على أهمية والتعليم لما فيه الفائدة لكافة طلاب وأهالي القرية كما واستعرض مشاريع في البنى التحتيه داخل القرية لصالح المواطنين ولراحتهم.

شكر السيد ابراهيم ابوراس طاقم قسم المعارف و المفتشين و المدراء و المعلمات و المعلمين على مشاركتهم في اليوم الدراسي

- د.هاني كريدين مفتش المدارس تحدث عن أهمية التعليم , التحصيل الدراسي والرؤيا المستقبلية لجهاز التربية والتعليم وشرح عن ورشات العمل ,أهميتها ودورها و وضع اليات وخطط عمل لتحسين وتطوير جهاز التربية والتعليم في عيلوط , مواضيع الورشات محاربة العنف,التربية للقيم ,مشاركة الاهل في العملية التربوية ,تذويت التعلم ذي المعنى والتواصل التربوي بين جميع شرائح الأجيال.

- السيدة اخلاص السيد احمد مفتشة الروضات والبساتين تحدثت عن أهمية العمل والتربية لجيل الطفولة المبكر ودور المعلمات والأهالي في صقل شخصية الطالب وتحضيره للمرحلة الابتدائية

بعد كلمات السادة اقيمت عشر ورشات عمل عن المواضيع أنفة الذكر شارك فيها كل المشاركين من مدراء ومعلمات ومعلمين من جميع الطبقات التعليمية

تخلل اليوم عرض محاضرة للمحاضر عماد بشناق بعنوان ( التغيير كدعائم للنجاح و التجدد )و عرضت مسرحية للمثل محمود مرّة بعنوان (القصاص)

شكر رئيس المجلس المحلي جميع الطواقم التعليمية والإدارية في مشاركتهم و انجاحهم هذا اليوم الدراسي.