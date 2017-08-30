اعدادية محمود درويش مجد الكروم تعمل على تأهيل طلاب طبقة السوابع لامتحانات التصنيف

تخللت اللقاءات اليومية على فعاليات منها ترفيهية ومنها فعاليات تحدي شارك بها كافة الطلاب الذين سيبدأون مسيرتهم التعليمية في المرحلة الادعادية مباشرة مع انتهاء عيد الاضحى المبارك

في خطوة ايجابية مطلوبة يعمل الطاقم التوجيهي في اعدادية محمود درويش على تجهيز طلاب الطبقة السابقة الجدد في المدرسة لامتحانات التصنيف من اجل الوقوف عن كثب على قدرات ومستويات الطلاب , اذ ستقوم المدرسة باجراء امتحانات التصنيف بالعديد من المواضيع في الخطوة الاولى ومن اجل تقسيم الطلاب الى فرق حسب المستويات والتحصيلات التعليمية .

بالاضافة لذلك يعمل الطاقم الاداري والتوجيهي على دمج الطلاب المرتقين للطبقة السابقة في اجواء المدرسة اذ تم اطلاعهم على المسارات التعليمية وعلى ارقة المدرسة في خطوة لتسهيل انخراطهم بها .وقد تخللت اللقاءات اليومية على فعاليات منها ترفيهية ومنها فعاليات تحدي شارك بها كافة الطلاب الذين سيبدأون مسيرتهم التعليمية في المرحلة الادعادية مباشرة مع انتهاء عيد الاضحى المبارك .