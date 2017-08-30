كلية ستريم سخنين – حيفا تخرّج طالبات دورة مرشدات فنون

شاركن الخريجات بمداخلات قصيرة عبرن عن تقديرهن للكلية ولإدارتها ولطاقم المحاضرين على دعمهم لهن واختتم الحفل بتوزيع شهادات الانهاء على الخريجات

احتفلت كلية ستريم فرع (حيفا – سخنين) ووحدة التعليم الخارجي التابعة لجامعة حيفا، بتخرج كوكبة من طالباتها من دورة مرشدات فنون مدة 400 ساعة تعليمية من التعليم الخارجي، لجامعة حيفا بمشاركة مدير عام كلية ستريم محمد غنايم، والمحاضر أسامة سعيد معلم الفنون في جامعة حيفا والطالبات المحتفى بهن.



محمد غنايم مدير عام كلية ستريم فرع ( سخنين – حيفا) قال: "هذه الدورة الثانية عشرة التي ننظمها بالتعاون بين كلية ستريم مع جامعة حيفا والخريجات كانوا قد تعلمن كل التقنيات الخاصة بالفنون، والطالب يتخرج ولديه قدرة كبيرة لدمجه في عالم الفنون وفي آخر الدراسة يقدم وظيفة خاصة به ويتقدم من خلالها في الدراسة، ومن هذه الدورة التحق قسم من الطلاب في كلية صفد للقب الثاني وقسم اخر التحقوا بالكليات في الشمال، وبإمكانهم اكمال دراستهم الجامعية في مجال الفنون بدون شهادة بسيخومتري والاكتفاء بشهادة البجروت، وقسم منهم يعمل وينتسب الى مشاريع وزارة المعارف مثل كاريف وتسيلا والعمل في اليوم الطويل أو في المؤسسات التربوية، وهو موضوع جديد للوسط العربي وبإمكان فتياتنا ونسائنا ان يتقدموا في هذا المجال".المحاضر أسامة سعيد معلم الفنون في جامعة حيفا قدم التهنئة للخريجين، وطالبهم الاستمرار بعطائهم لمجتمعهم من أجل النجاح كون أن الدراسة هي السلاح التي يمكن لكل فرد في المجتمع أن يساعده في الاندماج في الحياة الاجتماعية، ونجاح كل فرد هو بمقدار عطائه لمجتمعه، ومفتوح امام الخريجات اليوم كل الابواب لإكمال الدراسة في جامعة حيفا او أي كلية من الكليات الاكاديمية، والشكر لمحمد غنايم مدير كلية ستريم على الاهتمام والتعاون لمصلحة الخريجين ". هذا وشاركن الخريجات بمداخلات قصيرة عبرن عن تقديرهن للكلية ولإدارتها ولطاقم المحاضرين على دعمهم لهن واختتم الحفل بتوزيع شهادات الانهاء على الخريجات.