اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس تخريج 2017 كلية ستريم سخنين – حيفا تخرّج طالبات دورة مرشدات فنون

جامعات / مدارس

سخنين والمنطقة كلية ستريم سخنين – حيفا تخرّج طالبات دورة مرشدات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كلية ستريم سخنين – حيفا تخرّج طالبات دورة مرشدات فنون

شاركن الخريجات بمداخلات قصيرة عبرن عن تقديرهن للكلية ولإدارتها ولطاقم المحاضرين على دعمهم لهن واختتم الحفل بتوزيع شهادات الانهاء على الخريجات

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-30 23:03:06 A A

احتفلت كلية ستريم فرع (حيفا – سخنين) ووحدة التعليم الخارجي التابعة لجامعة حيفا، بتخرج كوكبة من طالباتها من دورة مرشدات فنون مدة 400 ساعة تعليمية من التعليم الخارجي، لجامعة حيفا بمشاركة مدير عام كلية ستريم محمد غنايم، والمحاضر أسامة سعيد معلم الفنون في جامعة حيفا والطالبات المحتفى بهن.


محمد غنايم مدير عام كلية ستريم فرع ( سخنين – حيفا) قال: "هذه الدورة الثانية عشرة التي ننظمها بالتعاون بين كلية ستريم مع جامعة حيفا والخريجات كانوا قد تعلمن كل التقنيات الخاصة بالفنون، والطالب يتخرج ولديه قدرة كبيرة لدمجه في عالم الفنون وفي آخر الدراسة يقدم وظيفة خاصة به ويتقدم من خلالها في الدراسة، ومن هذه الدورة التحق قسم من الطلاب في كلية صفد للقب الثاني وقسم اخر التحقوا بالكليات في الشمال، وبإمكانهم اكمال دراستهم الجامعية في مجال الفنون بدون شهادة بسيخومتري والاكتفاء بشهادة البجروت، وقسم منهم يعمل وينتسب الى مشاريع وزارة المعارف مثل كاريف وتسيلا والعمل في اليوم الطويل أو في المؤسسات التربوية، وهو موضوع جديد للوسط العربي وبإمكان فتياتنا ونسائنا ان يتقدموا في هذا المجال".المحاضر أسامة سعيد معلم الفنون في جامعة حيفا قدم التهنئة للخريجين، وطالبهم الاستمرار بعطائهم لمجتمعهم من أجل النجاح كون أن الدراسة هي السلاح التي يمكن لكل فرد في المجتمع أن يساعده في الاندماج في الحياة الاجتماعية، ونجاح كل فرد هو بمقدار عطائه لمجتمعه، ومفتوح امام الخريجات اليوم كل الابواب لإكمال الدراسة في جامعة حيفا او أي كلية من الكليات الاكاديمية، والشكر لمحمد غنايم مدير كلية ستريم على الاهتمام والتعاون لمصلحة الخريجين ". هذا وشاركن الخريجات بمداخلات قصيرة عبرن عن تقديرهن للكلية ولإدارتها ولطاقم المحاضرين على دعمهم لهن واختتم الحفل بتوزيع شهادات الانهاء على الخريجات. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حجاج: نتوجه بالدعاء الى الله لوقف العنف | [2 قراءة]
2 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
3 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
4 لجنة الحج والعمرة: لأول مرة نضم سيدة مع البعثة | [2 قراءة]
5 مجد الكروم: خروج المربية نجية ناصر للتقاعد | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab