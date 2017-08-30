القطاع الجنوبي في الناصرة ينظم مسيرة احتفالية بمناسبة عيد الأضحى

ألقى علي سلام كلمة هنأ فيها جميع المحتفلين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن تكون جميع أيامهم أعيادنا. وأضاف أن بلدية الناصرة نطمح لرسم البسمة على وجوه الجميع وفي مختلف الأعياد

بمبادرة الناشط شريف علي وكوادر قائمة ناصرتي في القطاع الجنوبي وبدعم من بلدية الناصرة ممثلة برئيسها السيد علي سلام، نظمت مسيرة احتفالية في بئر الأمير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومشاركة آلاف المحتفلين بالعيد، وسط توزيع الحلوى عليهم.

وألقى علي سلام كلمة هنأ فيها جميع المحتفلين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن تكون جميع أيامهم أعيادنا. وأضاف أن بلدية الناصرة نطمح لرسم البسمة على وجوه الجميع وفي مختلف الأعياد.