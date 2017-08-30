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وأخيرا يحل العيد لأمر فيه تجديد/ بقلم: زياد شليوط

زياد شليوط في مقاله:

هذا التجديد والجديد يتمثل في تحقيق الانتصارات الميدانية الأخيرة لقوات الجيش العربي السوري ومعه حليفته المقاومة الاسلامية اللبنانية على الأراضي السورية، والجيش اللبناني على أراضيه

انتصارات الجيش العراقي في دحر وهزيمة عصابات داعش الارهابية- التكفيرية- الظلامية، التي عاثت لسنوات قتلا وتدميرا وبطشا وتنكيلا

المثير في الأمر أن الدول التي سبق ودعمت العصابات الارهابية في غزوها لسوريا، ووقفت وراءها وأمدتها بالمال والسلاح والعتاد، ورفعت مطلب ترحيل الأسد كشرط لعودة الهدوء لسوريا واقامة نظام حكم جديد

مثلما عندنا كذلك في لبنان. نرى ونسمع التصريحات البائسة واليائسة لبعض الشخصيات والأطراف التي بنت أوهاما عن سقوط النظام السوري، ورأت في الحركات الارهابية الظلامية حليفا غير معلن لها، فانزلقت نحو الخطيئة السياسية، واليوم تأبى اعادة حساباتها والتراجع عن أخطائها



كنت أتوقع من أطراف علمانية وقومية أن تعيد حساباتها بعد خطاب الأسد الأخير، اذا كانوا حقا يؤمنون بتلك الثوابت، وان كنت لا آمل من الأطراف الغارقة في الطائفية والانغلاق الفكري فعل ذلك

فهنيئا للشعوب والقوى المناضلة التي هبت تحرر أراضيها من دنس الارهاب اليوم، مستكملة درب الأمس في تحرير الأرض من دنس الاستعمار

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-08-31 07:26:33 A نشر: 2017-08-31 07:26:33 A