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عمر بن الخطاب في مجد الكروم تحتضن طلاب صفوف الاول

رافق الطلاب أولياء امورهم من الامهات وبعض الاباء، الذين أستمعوا لمحاضرة وارشاد من قبل مستشارة المدرسة المربية منال سرحان

مركزة طبقة الاوائل المربية رانية ذيب - خطيب:

نحن في مدرسة عمر بن الخطاب نعمل كل ما بوسعنا من اجل استيعاب واستقبال الطلاب افضل استقبال والهدف من هذا اليوم هو النظام والبدأ بالرجل اليمنى

وقمنا بتوزيع الطلاب كل في صفه برفقة الاهالي وهذا سيسهل على الطالب معرفة مكانه وصفه مباشرة والاضافة الى التعرف على مربيته وهذا بطبيعة الحال يسهل كثيراً عليهم

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-08-30 19:02:45 A نشر: 2017-08-30 19:02:45 A