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الشاغور عمر بن الخطاب مجد الكروم تحتضن طلاب الأوائل
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عمر بن الخطاب في مجد الكروم تحتضن طلاب صفوف الاول

رافق الطلاب أولياء امورهم من الامهات وبعض الاباء، الذين أستمعوا لمحاضرة وارشاد من قبل مستشارة المدرسة المربية منال سرحان

مركزة طبقة الاوائل المربية رانية ذيب - خطيب:

نحن في مدرسة عمر بن الخطاب نعمل كل ما بوسعنا من اجل استيعاب واستقبال الطلاب افضل استقبال والهدف من هذا اليوم هو النظام والبدأ بالرجل اليمنى

وقمنا بتوزيع الطلاب كل في صفه برفقة الاهالي وهذا سيسهل على الطالب معرفة مكانه وصفه مباشرة والاضافة الى التعرف على مربيته وهذا بطبيعة الحال يسهل كثيراً عليهم 

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من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-08-30 19:02:45 A A

في خطوة ايجابية مطلوبة، استقبل الطاقم الاداري والتوجيهي ومربيات طبقة الاوائل في مدرسة عمر بن الخطاب - مجد الكروم ، طلاب الصف الاول في أول يوم لهم في مسيرتهم التعليمية، حيث قام الطاقم باشراف ادارة المدرسة ومديرها المربي نزار زرقاوي والطاقم التوجيهي وبالتنسيق مع مركزة طبقة الاوائل المربية رانية ذيب - خطيب بتوزيع الطلاب على صفوفهم، وذلك من أجل تخفيف العبء والضغوطات عشية موعد افتتاح السنة الدراسية الجديدة.


خلال الفعاليات 

هذا، وقد رافق الطلاب أولياء امورهم من الامهات وبعض الاباء، الذين أستمعوا لمحاضرة وارشاد من قبل مستشارة المدرسة المربية منال سرحان،  والتي اسهبت بكيفية التعامل مع الاولاد في البيت وفي المدرسة في هذه المرحلة الانتقالية في حياة كل واحد وواحد من ابنائهم . هذا بالاضافة الى عرض شرائح امامهم حول الخطوات التي من المفروض ـن يقوموا بها من اجل استعياب ابنائهم بصورة طبيعية ودمجهم بالمرحلة الدراسية بعد أن انهوا مرحلة البستان.

وفي حديث مع مركزة طبقة الاوائل المربية رانية ذيب - خطيب عن اهداف هذا اليوم قالت: "نحن في مدرسة عمر بن الخطاب نعمل كل ما بوسعنا من اجل استيعاب واستقبال الطلاب افضل استقبال والهدف من هذا اليوم هو النظام والبدأ بالرجل اليمنى. وقمنا بتوزيع الطلاب كل في صفه برفقة الاهالي وهذا سيسهل على الطالب معرفة مكانه وصفه مباشرة والاضافة الى التعرف على مربيته وهذا بطبيعة الحال يسهل كثيراً عليهم وخصوصاً انهم كانوا برفقة اهاليهم". وأضافت:"نحن وعلى مدار سنوات نعمل من اجل بناء الطلاب ودمجه رويداً رويداً من اجل نجاحه وانخراطه بالشكل المطلوب وهذا يصب في نهاية الامر بمصلحتهم".

أمّا مدير المدرسة المربي نزار زرقاوي فقال:"هدفنا هو استيعاب الطلاب ودمجهم بصورة سهله اولاً باول وقد رؤينا من المناسب ان نستقبلهم ونقوم بتوزيعهم على الصفوف قبل بداية السنة لكي لا يحدث فوضى فمن اللحظة الاولى يعرف كل طالب صفه ومربتيه وكل ام او اب يعرف من اليوم من هي مربيتة ابنائهم ونحن نطمأنهم انهم بايدي أمينة .. وقد قمنا بتوزيع هدية متواضعة على كل طالب وطالب وسنعمل خلال الايام الاولى للسنة الدراسية على خرطهم بالتعليم فهذه مرحلة انتقالية في حياة الاطلاب وعلينا ان نهتم بهم افضل اهتمام". واختتم حديثه:"شكري الخاص لمركزة طبقة الاوائل المعلمة رانية ذيب/ خطيب ولمستشارة المدرسة منال سرحان ولكل معلمات الاوائل على تجاوبهم معنا وعلى حهودهم في هذا اليوم واتمنى للجميع سنة دراسية موفقة وناجحة وناجعه وكل عام والجميع بالف خير".

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