Like

شارون أبراموڤيتش – ڤلشطاين مديرة جهاز التجارة الخارجية ومراكز الخدمة في هبوعليم

شارون أبراموڤيتش – ڤلشطاين مديرة جهاز التجارة الخارجية ومراكز الخدمة في شعبة الاعمال في بنك هبوعليم

شارون تستبدل نيسيم شطريت الذي خرج إلى التقاعد بعد 26 عامًا من العمل في البنك

نيسيم شطريت يتقاعد من البنك بعد 26 عامًا من العمل في وظائف إدارية مختلفة، وفي السنوات العشر الأخيرة كان مديرجهاز التجارة الخارجية ومراكز الخدمة في شعبة الاعمال لبنك هپوعليم

في هذه الفترة، وفي ظل إدارته، طرأ ارتفاع ملحوظ في نطاق نشاط المجموعة، من خلال تطوير وملاءمة مراحل العمل، الكفاءة ومستوى الخدمة والمهنيّة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-08-30 15:22:28 A نشر: 2017-08-30 15:22:28 A