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اسواق العرب اقتصاد واستهلاك شارون أبراموڤيتش – ڤلشطاين مديرة جهاز التجارة الخارجية ومراكز الخدمة في هبوعليم

اسواق العرب

أبراموڤيتش مديرة جهاز التجارة الخارجية - هبوعليم
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شارون أبراموڤيتش – ڤلشطاين مديرة جهاز التجارة الخارجية ومراكز الخدمة في هبوعليم

شارون أبراموڤيتش – ڤلشطاين مديرة جهاز التجارة الخارجية ومراكز الخدمة في شعبة الاعمال في بنك هبوعليم

شارون تستبدل نيسيم شطريت الذي خرج إلى التقاعد بعد 26 عامًا من العمل في البنك

نيسيم شطريت يتقاعد من البنك بعد 26 عامًا من العمل في وظائف إدارية مختلفة، وفي السنوات العشر الأخيرة كان مديرجهاز التجارة الخارجية ومراكز الخدمة في شعبة الاعمال لبنك هپوعليم

في هذه الفترة، وفي ظل إدارته، طرأ ارتفاع ملحوظ في نطاق نشاط المجموعة، من خلال تطوير وملاءمة مراحل العمل، الكفاءة ومستوى الخدمة والمهنيّة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-30 15:22:28 A A

شارون أبراموڤيتش – ڤلشطاين عيّنت مديرة لجهاز التجارة الخارجية ومراكز الخدمة في شعبة الاعمال في بنك هپوعليم؛ في أعقاب تقاعد نيسيم شطريت، الذي شغل منصب إدارة مجموعة التجارة الخارجية في بنك هپوعليم.


شارون أبراموڤيتش – ڤلشطاين 

بدأت شارون أبراموڤيتش – ڤلشطاين العمل في البنك قبل 24 عامًا. ومن بين الوظائف التي شغلتها في البنك – مديرة مبيعات وتفعيل في قسم الخدمات البنكية التجارية، مديرة علاقات الزبائن في قسم الأعمال، مديرة مبيعات "پوعليم بالهاتف"، ومديرة لفروع عدة في عدد من المناطق. شغلت مؤخرًا إدارة الفرع المركزي لقسم الأعمال. شارون تحمل لقبًا أول في علم الاقتصاد والاحصائيات، ولقبًا ثانٍ في الاقتصاد من الجامعة العبرية. تبلغ 49 عامًا، متزوجة +3.

يعقوڤ أبراموڤيتش – ڤلشطاين، نائب المدير العام لبنك هپوعليم، ورئيس قسم الأعمال، قال: "نشكر نيسيمشطريت المتقاعد من عمله في البنك بعد 26 عامًا من العمل، ونقدّر جدًا عطاءه للبنك. في عمله كمدير لمجموعة التجارة الخارجية، امتاز نيسيم بالمهنيّة العالية والنجاح الكبير في دمج وترسيخ موضوع التجارة الخارجية في البنك، مع الحفاظ على علاقات إنسانية ممتازة، بنطاق البنك، وفي العلاقات مع عوامل خارجية. لسبب تجربته الكبيرة وقدراته الشخصيّة والمهنية، حاز نيسيم على تقدير كبير من زملائه ومن زبائن البنك، وترك بصمة لسنوات طويلة. نتمنى له النجاح التام في مشواره الجديد ونهنّئ شارون لتسلمها منصب مليء بالتحدّيات ونتمنى لها النجاح."

إن التغييرات الحاصلة بالبيئة العالمية في السنوات الأخيرة، حولت مجال التجارة الدولية إلى أكثر تعقيدًا، ما يتطلب المزيد من الحذر والمهنية بكل ما يتعلق بالمعاملات التجارية الدولية. لهدف إمكانية العمل بشكل منتظم ولتقليل المخاطر، نظام التجارة الخارجية لبنك هپوعليم، بالتعاون مع وحدات مهنية إضافية في البنك، يقدّم حزمة خدمات شاملة للمعاملات التجارية الدولية، مما يمكّن الزبائن من الحصول على خدمة خلال وقت قصير، بمساعدة طاقم من الاختصاصيين والمهنيين الخبراء، الذين يعملون بشكل مباشر مع الزبائن ويرافقوهم طوال الطريق حتى إنجاز المعاملة بنجاح، مع ملاءمة تامة لنوعية الزبائن وطبيعة المعاملات المنفّذة من قبلهم، كل ذلك بالتزامن مع تطوير وسائل تكنولوجية جديدة إلى جانب الموظفين الماهرين بمرافقة هذه المعاملات.
ع.ع.
 

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