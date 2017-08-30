شاب: موعد زفافي يقترب وأشعر بخوف كبير وأفكر بالهرب والاختفاء!
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الرسالة كالتالي:
مرحبا لزوار الموقع.. لن أطيل عليكم الحديث وباختصار انا شاب خاطب واستعد لزفافي خلال شهرين، ومشكلتي انني خائف لدرجة مرعبة وافكر جديًا بالهرب والاختفاء والذهاب لمكان لا يجدني فيه أحد! لا أستطيع أن ادم على هذه الخطوة الان واتحمل كل هذه المسؤولية الكبيرة.. ماذا أفعل ساعدوني!!!
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