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مجتمع قصة من الحياة شاب: موعد زفافي يقترب وأشعر بخوف كبير وأفكر بالهرب والاختفاء!

مجتمع

شاب: موعد زفافي يقترب وأشعر بخوف كبير
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شاب: موعد زفافي يقترب وأشعر بخوف كبير وأفكر بالهرب والاختفاء!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-08-31 07:26:45 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا لزوار الموقع.. لن أطيل عليكم الحديث وباختصار انا شاب خاطب واستعد لزفافي خلال شهرين، ومشكلتي انني خائف لدرجة مرعبة وافكر جديًا بالهرب والاختفاء والذهاب لمكان لا يجدني فيه أحد! لا أستطيع أن ادم على هذه الخطوة الان واتحمل كل هذه المسؤولية الكبيرة.. ماذا أفعل ساعدوني!!!


صورة توضيحية

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