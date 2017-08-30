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تكنولوجيا شبكات اجتماعية يوتيوب يفاجئ رواده بشكل جديد وميزات إضافية

تكنولوجيا

يوتيوب يفاجئ رواده بشكل جديد وميزات إضافية
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يوتيوب يفاجئ رواده بشكل جديد وميزات إضافية

تعد هذه الخطوة جزء من خطة الشركة المملوكة لغوغل من أجل إضافة وظائف جديدة تتناسب مع مظهر الموقع على أجهزة الحواسيب المكتبية وأجهزة التلفاز والأجهزة الذكية المحمولة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-08-30 19:02:54 A A

طرح موقع يوتيوب العالمي تصميمًا جديدا، إضافة إلى تقديم ميّزات جديدة على تطبيق الأجهزة الذكية ونسخة أجهزة سطح المكتب. وتعد هذه الخطوة جزء من خطة الشركة المملوكة لغوغل من أجل إضافة وظائف جديدة تتناسب مع مظهر الموقع على أجهزة الحواسيب المكتبية وأجهزة التلفاز والأجهزة الذكية المحمولة بمختلف أشكالها.


صورة توضيحية

ويعتمد المظهر الجديد على ميزة الوضع الداكن Dark Theme، الذي يحول الخلفية إلى اللون الداكن أثناء المشاهدة للحصول على نظرة أكثر سينمائية، مع شعار وأيقونة بلون أحمر أكثر إشراقا.

يشار إلى أن موقع يوتيوب حافظ على شعاره الرسمي خلال ما يقارب 12 سنة. وكانت المنصة، عندما تم إطلاقها قبل 12 عاماً، تدعم تنسيق فيديو واحد بدقة 320×240 وبنسبة عرض 3:4، بينما أصبحت اليوم تتيح للمستخدمين مشاهدة أي فيديو بتقنية SD وHD و4K و360 وثلاثي الأبعاد 3D وفيديوهات بث مباشر على كل جهاز يتصل بالإنترنت. 

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