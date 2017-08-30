عزيزتي: هل تساهم البطاطا المسلوقة في إنقاص الوزن؟

يشير الخبراء إلى أنّ تناول البطاطا المسلوقة بكمية معتدلة في النظام الغذائي مهمّ، فهي تساعد على الشعور بالنشاط والحيوية

هل سمعت من قبل أن البطاطا المسلوقة تساهم في إنقاص الوزن؟ هذه المقولة صحيحة، حيث أنّ تمتصّ البطاطا المسلوقة السموم من جسمك، ومن الأفضل تناولها من دون إضافة الملح إليها، فهي تعمل على إنقاص الوزن، بسبب احتوائها على بعض الموادّ التي تمتصّ الدهون من الجسم من دون أيّ ضرر جانبي.



صورة توضيحية



كما أظهرت الدراسات أنّ البطاطا المسلوقة مفيدة لصحة القلب، ولها دور مهمّ في الوقاية من مرض السرطان، كذلك تضمّ عدداً كبيراً من المعادن المهمّة للجسم، ومن بينها الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور.



ويشير الخبراء إلى أنّ تناول البطاطا المسلوقة بكمية معتدلة في النظام الغذائي مهمّ، فهي تساعد على الشعور بالنشاط والحيوية، وذلك بعكس أي مضاعفات قد تحدث عند تناول أدوية التخسيس الجاهزة. ومن الجدير بالذكر أن اعتماد البطاطا المسلوقة لمدة أسبوع كأساس لوجبات التغذية يمكنه أن يساهم في خسارة عدة كيلوجرامات.