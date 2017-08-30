هل تقود وخزان الوقود فارغ؟ إحذر!

حافظ على حياتك وعلى قطع سيارتك ولا تترك خزان الوقود فارغاً لا بل قم بتعبئته عندما يصبح المؤشر على النصف

يقوم الكثير من السائقين في العالم بقيادة مركباتهم شبه فارغة من الوقود معتقدين بأن هذا الأمر قد لا يكون له أي أثر سلبي. وبحسب معلومات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخرًا، فإنّ نحو 827000 سائق كل سنة يتجاهلون ضوء التحذير الخاص بخزان الوقود الذي يظهر في طبلون العدادات، وهذا الامر يجعلهم يتوقفون على الطريق بشكل مفاجئ.





صورة توضيحية

وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن الرجال يعتقدون بأنهم يستطيعون قيادة السيارة لمسافة 50 كم بعد ظهور ضوء التحذير، في حين تعتقد النساء بأن المسافة هي 39 كم فقط. وأردفت ديلي ميل أن مقاييس الوقود في السيارات لا تكون صحيحة في كثير من الأوقات خصوصاً وأن التكنولوجيا التي تعتمد عليها لتبيان كمية البنزين ما هي إلا عوامة.

هذه العوامة عزيزي القارئ قد لا تعمل بالشكل المطلوب أحياناً لاسيما إذا إذا كانت المركبة تسير على طرقات مرتفعة أو منخفضة، فكم من مرة تغير المؤشر أمامك في الطبلون وكم من مرة ظهر أمامك ضوء الوقود ومن ثم اختفى؟ إن القيادة بخزان وقود شبه فارغ قد يرتب على السيارة بعض الأعطال أيضاً إلى جانب تواجدك في أماكن خطيرة خصوصاً إذا توقف المحرك عن العمل على الطريق السريع.

ومن أبرز المشكلات التي يمكن أن تطال المركبة: خطر انسداد الفلاتر والمضخات نتيجة الرواسب المتراكمة في أسفل الخزان. هذا الأمر سيجعلك تتكلف مبالغ مالية طائلة خصوصاً إذا اضطررت إلى تغيير مضخة الوقود مثلاً.ونصيحتنا لك هي أن تحافظ على حياتك وعلى قطع سيارتك ولا تترك خزان الوقود فارغاً لا بل قم بتعبئته عندما يصبح المؤشر على النصف.