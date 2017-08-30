اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية انضمام قلب الدفاع نينو دوكو ولاعب الوسط مايكل سيتون الى الاخاء الناصرة

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء انضمام نينو دوكو إلى الاخاء الناصرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

انضمام قلب الدفاع نينو دوكو ولاعب الوسط مايكل سيتون الى الاخاء الناصرة

من المتوقع أن يشارك الاثنان مع فريقهما الجديد في مباراته الخارجية، مساء الاثنين في تمام الساعة السابعة

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-08-30 17:36:23 A A

انضم قلب الدفاع الروماني نينو اميل دوكو ولاعب الوسط الأمريكي مايكل سيتون الى صفوف فريق مكابي الاخاء الناصرة. وقدم نينو (31 عاما) من فريق هبوعيل شباب اللد، بينما لعب سيتون (21 عاما) مه فريق هبوعيل رمات غان.


الإدارة النصراوية خلال التوقيع مع نينو دوكو

ومن المتوقع أن يشارك الاثنان مع فريقهما الجديد في مباراته الخارجية، مساء الاثنين في تمام الساعة السابعة، أمام فريق هبوعيل العفولة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في دوري الدرجة الممتازة.

وأكد مسؤولو الفريق النصراوي على أن ضم نينو وسيتون سيضاعف قوة الفريق ويعزز من آماله بكسب احدى بطاقتي الارتقاء الى مستوى فرق الدرجة العليا.


نينو دوكو

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: القلب الواحد توزع لحوم على العائلات | [2 قراءة]
2 الطيبة: اصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه | [2 قراءة]
3 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
4 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
5 تجهيزات الشرطة عشية عيد الأضحى المبارك | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab