انضمام قلب الدفاع نينو دوكو ولاعب الوسط مايكل سيتون الى الاخاء الناصرة

من المتوقع أن يشارك الاثنان مع فريقهما الجديد في مباراته الخارجية، مساء الاثنين في تمام الساعة السابعة

انضم قلب الدفاع الروماني نينو اميل دوكو ولاعب الوسط الأمريكي مايكل سيتون الى صفوف فريق مكابي الاخاء الناصرة. وقدم نينو (31 عاما) من فريق هبوعيل شباب اللد، بينما لعب سيتون (21 عاما) مه فريق هبوعيل رمات غان.



الإدارة النصراوية خلال التوقيع مع نينو دوكو



ومن المتوقع أن يشارك الاثنان مع فريقهما الجديد في مباراته الخارجية، مساء الاثنين في تمام الساعة السابعة، أمام فريق هبوعيل العفولة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في دوري الدرجة الممتازة.



وأكد مسؤولو الفريق النصراوي على أن ضم نينو وسيتون سيضاعف قوة الفريق ويعزز من آماله بكسب احدى بطاقتي الارتقاء الى مستوى فرق الدرجة العليا.



نينو دوكو