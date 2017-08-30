صور: النجوم في العرض الأول لفيلم Home Again

الفيلم سيطرح رسميًا في صالات ودور العرض يوم 8 أيلول/سبتمبر القادم

احتضنت مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية العرض الأول للفسلم الامريكي الجديد Home Again. حيث حضر العرض طاقم العمل من منهم المخرجة هالي ميرس شيير، وبطلة الفيلم النجمة ريز ويذرسبون، ومايكل شين ونات وولف وغيرهم.



بطلة الفيلم النجمة ريز ويذرسبون

ويذكر أنّ الفيلم سيطرح رسميًا في صالات ودور العرض يوم 8 أيلول/سبتمبر القادم. وهو من الافلام الرومانسية الكوميدية الخفيفة ومدّته 120 دقيقة.