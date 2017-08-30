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أخبار شريط الاخبار ضبط كمية كبيرة من المفرقعات والالعاب النارية

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ضبط كمية كبيرة من المفرقعات والالعاب النارية

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نشر: 2017-08-30 11:08:20 A A
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في الشمال وفي سياق مواصلة الشرطة بنشاطاتها ومساعيها وجهودها الحثيثة المتنوعة والرامية الى تعزيز مستوى السلامة العامة وجودة حياة كافة مواطنيها وبما يشتمل على مواصلة مكافحتها شتى جوانب ظاهرة بيع وترويج واستخدام المفرقعات والالعاب النارية الخطيرة والممنوعة قانونيا والتي يكثر استخدامها وترويجها وبالذات في فترات الاعياد وبما يشمل عشية حلول عيد الاضحى المبارك وتركيزا على بلداتنا العربية، بادرت الشرطة مؤخرا في حملة واسعة طالت البلدات - عرابة وسخنين وديرحنا وكفرمندا وشفاعمرو وطمرة تخللها مداهمة وتفتيش عشرات المحلات والمتاجر وضبط كميات ضخمة منها وبما اشتمل على مسدسات خرز وبنادق وغيرها وجنبا لتوقيف مالكيها المشتبهين بالتجارة فيها وتحويلهم للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.
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