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صحة اخبار وتقارير تعرّفوا على أهم فوائد للزنجبيل

صحة

تعرّفوا على أهم فوائد للزنجبيل
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تعرّفوا على أهم فوائد للزنجبيل

الزنجبيل  يعمل على التقليل من غثيان الصّباح عند الحوامل، ويجب عدم تناوله من قبل الحوامل إلا تحت إشراف طبيب مختصّ

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-08-30 13:25:46 A A

يعتبر الزّنجبيل نباتاً استوائيّاً، ويتميّز بأزهاره الخضراء الأرجوانيّة، وساقه العطريّة الممتدّة تحت الأرض والتي تشبه الخشبة بلون فاتح، ويستخدم بشكل أساسيّ في الطّهي والمعالجة، وللزنجبيل فوائد لا تعد ولا تحصى سنذكر لكم بعضها اليوم:


زنجبيل

أولًا: للزنجبيل فوائد على البشرة وعلى فروة الرأس لذلك هناك الكثير من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر إذ أنّه يعمل على محاربة التجاعيد كما ويقلل من تقصف الشعر ويضفي إليه حيوية ولمعانًا طبيعيًّا.

ثانيًا: يعمل على التقليل من غثيان الصّباح عند الحوامل، ويجب عدم تناوله من قبل الحوامل إلا تحت إشراف طبيب مختصّ. 

ثالثًا: يعمل على التّخفيف من آلام الدّورة الشّهريّة، حيث بيّن الباحثون أنّ تناول 250 غم من الزّنجبيل 4 مرّات يوميّاً لمدّة ثلاثة أيّام، وذلك خلال فترة الدّورة الشّهرية، يوازي مفعول مسكّنات الآلام الطبيّة، مثل الإيبوبروفين والميفامينيك أسيد في عمليّة التقليل من آلالام المرتبطة بها.

رابعًا: تنظيم مستوى السّكر، حيث أنّ تناول كوب من مشروب الزّنجبيل يوميّاً يعمل على تنظيم وخفض مستوى السّكر في الدّم، ويساعد أيضاً على زيادة فاعليّة الأدوية المستخدمة في علاج هذا المرض.

خامسًا: معالجة الأرق، حيث أنّ شرب كوب من الحليب الدّافئ، والمضاف إليه الزّنجبيل المطحون يساعد على التّقليل من هذه الظّاهرة، والنّوم بانتظام

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