واتساب ستضيف رمزًا جديدًا خاصا بالحسابات التجارية
رؤية الرمز الأخضر بجوار اسم جهة الاتصال يعني أن شركة واتس اب تأكدت من أن رقم هاتف جهة الاتصال يتبع إلى حساب ذي نشاط تجاري
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بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب التابع لشركة فيسبوك بالتحقق من الحسابات التجارية وحسابات الأعمال عبر وضع إشارة خضراء بجوار رقم هاتف المستخدم، بحيث يبدو مثل هذا الرمز، ووفقاً لصفحة الأسئلة والأجوبة الخاصة بالحسابات التجارية وحسابات الأعمال التي تم التحقق منها على موقع الشركة فإنّ رؤية الرمز الأخضر بجوار اسم جهة الاتصال يعني أن شركة واتس اب قد تأكدت من أن رقم هاتف جهة الاتصال هذه يتبع إلى حساب ذي نشاط تجاري.
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