احراق روضة اطفال بجانب مدرسة صلاح الدين الابتدائية في رهط

رئيس البلدية طلال القريناوي:

لهم نقول: سنعمل على ملاحقتكم ولن نحرم اطفالنا من فرحة افتتاح العام الدراسي الجديد

لمن يتساءل عن كاميرات المراقبة فقد تم تصوير خفافيش الليل وهم ملثمون، كما وتم تحويل الملف الى الشرطة

قام خفافيش الليل بإحراق وتدمير روضة اطفال اعدت لاستقبال الاطفال اول ايام الخير من العام الدراسي الجديد مما تسبب بتدميرها كليا، الأم الذي أغضب الأهالي والطواقم المسؤولة.



صور من المكان



وقال رئيس البلدية طلال القريناوي: "لهم نقول: سنعمل على ملاحقتكم ولن نحرم اطفالنا من فرحة افتتاح العام الدراسي الجديد. لمن يتساءل عن كاميرات المراقبة، فقد تم تصوير خفافيش الليل وهم ملثمون، كما وتم تحويل الملف الى الشرطة".

هذا ويشار الى أن الشرطة لم تبلغ عن اعتقال مشتبهين ضالعين والحقيقات لا تزال جارية.