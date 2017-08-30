اغلاق
اغلاق
معلومات الابراج أخبار رجل العقرب: أبّ ناجح وشديد التعلق بأبنائه ويضحي بكل شيء في سبيل عائلته

معلومات الابراج

رجل العقرب: أبّ ناجح وشديد التعلق بأبنائه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

رجل العقرب: أبّ ناجح وشديد التعلق بأبنائه ويضحي بكل شيء في سبيل عائلته

العقرب يفرض سيطرته على الحضور، قد تجده متعجرفاً في بعض الأحيان

مع‭ ‬مشاريع‭ ‬السكن‭ ‬بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!!‭ ‬ بيت‭ ‬جاهز‭ ‬مجهّز‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬السعر‭ ‬للساكن‭ ‬يشمل‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‭‬بيت‭ ‬بمساحة‭ ‬120‭ ‬متر‭ ‬مربع ‬شرفة‭ ‬بمساحة‭
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-08-30 13:26:44 A A

يعتبر رجل العقرب من أكثر الرجال تعقيداً وأشدّها مقارنة برجال الأبراج الأخرى،و يمتلك بين ضلوع صدره كم كبير من الحب، رجل معطاء، ومضحٍ، ومخلص، ومسيطر، ولديه حب التملك والشكوك، لا يعتبر حياته إلا ساحة معركة يدخلها ساعياً للانتصار، جميع شخصيات الرجال بإمكانك أن تجديها في رجل العقرب، والقوية، والضعيفة، والمعتدلة ، والمتسلطة، والعنفوانية، لديه حدس قوي في معرفة نوايا الشخص المقابل، وقدرته على الإقتاع تفوق عنادك على رأيك، يفرض سيطرته على الحضور، قد تجده متعجرفاً في بعض الأحيان، لا يعترف بخطئه أبداً. في الزواج، رجل العقرب أبّ ناجح، وشديد التعلق بأبنائه، ويضحي بكل شيء في سبيل عائلته، ويدير شؤونها بنجاح.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الناصرة: القلب الواحد توزع لحوم على العائلات | [2 قراءة]
2 الطيبة: اصابة شاب (25 عاما) بجراح خطيرة بعد تعرضه | [2 قراءة]
3 حادث طرق في كريات شمونة | [2 قراءة]
4 كفركنا: المحكمة شطبت طلب ايقاف بناء مركز الشرطة | [2 قراءة]
5 تجهيزات الشرطة عشية عيد الأضحى المبارك | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كريات أونو: إصابة مسن جراء سقوطه عن درج | [0 مشاركة]
2 مؤشرات تخبرك بحاجة جسمك للماء | [0 مشاركة]
3 عرابة: اختتام دوري الجلمة الـ15 بتتويج فريق الامل | [0 مشاركة]
4 البهارات وأسرار العلاجات الطبيعية | [0 مشاركة]
5 الحلم الحلقة 6 مترجمة HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab