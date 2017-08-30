العقرب يفرض سيطرته على الحضور، قد تجده متعجرفاً في بعض الأحيان

يعتبر رجل العقرب من أكثر الرجال تعقيداً وأشدّها مقارنة برجال الأبراج الأخرى،و يمتلك بين ضلوع صدره كم كبير من الحب، رجل معطاء، ومضحٍ، ومخلص، ومسيطر، ولديه حب التملك والشكوك، لا يعتبر حياته إلا ساحة معركة يدخلها ساعياً للانتصار، جميع شخصيات الرجال بإمكانك أن تجديها في رجل العقرب، والقوية، والضعيفة، والمعتدلة ، والمتسلطة، والعنفوانية، لديه حدس قوي في معرفة نوايا الشخص المقابل، وقدرته على الإقتاع تفوق عنادك على رأيك، يفرض سيطرته على الحضور، قد تجده متعجرفاً في بعض الأحيان، لا يعترف بخطئه أبداً. في الزواج، رجل العقرب أبّ ناجح، وشديد التعلق بأبنائه، ويضحي بكل شيء في سبيل عائلته، ويدير شؤونها بنجاح.