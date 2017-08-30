اليوم الأول يمرّ بنجاح ساحق في الـNurai وبيروت ستكسر الرقم القياسي

السهرة التي انطلقت أمس بدأت مع النجمة دينا حايك والنجم علاء زلزلي والنجم ناجي الإسطا، ثم توالت إطلالات النجوم ميشال قزي، الراقصة إليسار، كريس حوّاط، ربيع الجميّل وغيرهم

انطلق التحدّي مساء يوم الإثنين، الساعة الثامنة مساء بحضور نجوم وإعلاميين وممثلين وصحافيين في ملهى الـNurai في بيروت، حيث تقام مسابقة أطول سهرة في العالم، والتي ستتخطى الـ56 ساعة سهر، لكسر رقم قياسيّ عالميّ جديد يُدخل بيروت مجدداً إلى قائمة غينيس العالمية.





دينا حايك

السهرة التي انطلقت أمس بدأت مع النجمة دينا حايك والنجم علاء زلزلي والنجم ناجي الإسطا، ثم توالت إطلالات النجوم ميشال قزي، الراقصة إليسار، كريس حوّاط، ربيع الجميّل وغيرهم، وسط حضور فاق كل التوقعات، حيث غصّ المكان بالساهرين الذين فاقوا الـ300 وهو ما يفوق قدرة المكان على استيعابه بثلاث مرات. السهرة ما زالت متواصلة بمشاركة عدد من نجوم الغناء، واللبنانيون ما يزال يغصّ بهم الـNurai حتى الساعة، بهدف إتمام 56 ساعة سهر متواصلة، أي حتى فجر الخميس المقبل.