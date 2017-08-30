بريطانيون وفرنسيون يحيون ذكرى وفاة الأميرة ديانا
وضعت صورها امام القصر الملكي في بريطانيا، بالإضافة إلى الورود والعبارات التي كتبت إحياءً لذكراها
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بعد 20 عامًا على وفاتها، عادت الأميرة ديانا لتحتل الصفحات الرئيسية في الوسائل الإعلامية على اختلافها، حيث حرص محبوها على إحياء ذكراها في بريطانيا وباريس المكان الذي قتلت فيه جراء حادث طرق مروع داخل نفق قرب ساحة ألما في يوم 31 من شهر آب عام 1997.
عند نصب شعلة الحرية
حيث وضعت صورها امام القصر الملكي في بريطانيا، بالإضافة إلى الورود والعبارات التي كتبت إحياءً لذكراها، كذلك عند نصب شعلة الحرية في ساحة ألما بالعاصمة الفرنسية تمّ إحياء ذكراها حيث وضعت صورتها داخل باقة من الورود على شكل قلب، في المكان الذي ماتت فيه.
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