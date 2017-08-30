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كوكتيل غرائب وطرائف بالصور.. مهرجان الرجل المحترق في صحراء نيفادا

كوكتيل

مهرجان الرجل المحترق الأمريكي
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بالصور.. مهرجان الرجل المحترق في صحراء نيفادا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-08-30 13:26:39 A A

مهرجان الرجل المحترق وهو مهرجان سنوي يعقد في صحراء الصخرة السوداء في شمال ولاية نيفادا، في الولايات المتحدة، حيث يبدأ الحدث قبل يوم الأحد وينتهي في يوم عطلة عيد العمال الأمريكيين. وتأخذ المناسبة اسمها من طقوس حرق تمثال خشبي كبير مساء يوم السبت المقبل. وكثير من المشاركين يصفون الحدث بأنه تجربة في المجتمع متمثلة بتطرف التعبير والاعتماد على الذات. وفي هذا العام، تمّ صنع تمثال كبير من الخشب على شكل بومة ضخمة والتي سيتم حرقها في نهاية المهرجان.
 


مهرجان الرجل المحترق

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