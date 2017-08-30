إذا اقترب موعد الزفاف.. إليك أجمل باقات العروس
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إذا اقترب زفافك ولا زلت مترددة في اخيار باقة الورود الخاصة بيوم العمر، نقدّم لك اليوم من موقع العرب مجموعة من أجمل باقات الورود التي تمسكها العروس في يوم زفافها، بمختلف الألوان والأشكال، فلا تترددي إليك هذه الباقات واختاري متها الأنسب ليومك المنتظر.
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