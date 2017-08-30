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ابراج الميزان مبلغ من المال بانتظارك، عليك استغلاله جيّدًا

ابراج

مبلغ من المال بانتظارك، عليك استغلاله جيّدًا
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مبلغ من المال بانتظارك، عليك استغلاله جيّدًا

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-08-30 07:55:05 A A

مولود برج الميزان مبلغ من المال بانتظارك، عليك استغلاله جيّدًا وفي مكانه الصحيح.

مهنيًّا: لست بحاجة للاعتماد على الآخرين حان الوقت للاعتماد على نفسك في العمل.
عاطفيًّا: لا تخسر الحبيب بسبب أمور تافهة وحافظ على العلاقة المتينة بينكما.
صحيًّا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة ما دام وقتك يسمح بذلك.
 

 

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