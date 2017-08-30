مبلغ من المال بانتظارك، عليك استغلاله جيّدًا
مع مشاريع السكن بيتك جاهز مجهّز.. لتفاصيل أوفى اضغطوا هنا!! بيت جاهز مجهّز ضمن إطار برنامج السعر للساكن يشمل: بيت بمساحة 120 متر مربع شرفة بمساحة
مولود برج الميزان مبلغ من المال بانتظارك، عليك استغلاله جيّدًا وفي مكانه الصحيح.
مهنيًّا: لست بحاجة للاعتماد على الآخرين حان الوقت للاعتماد على نفسك في العمل.
عاطفيًّا: لا تخسر الحبيب بسبب أمور تافهة وحافظ على العلاقة المتينة بينكما.
صحيًّا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة ما دام وقتك يسمح بذلك.
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