مولود برج الميزان مبلغ من المال بانتظارك، عليك استغلاله جيّدًا وفي مكانه الصحيح.



مهنيًّا: لست بحاجة للاعتماد على الآخرين حان الوقت للاعتماد على نفسك في العمل.

عاطفيًّا: لا تخسر الحبيب بسبب أمور تافهة وحافظ على العلاقة المتينة بينكما.

صحيًّا: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة ما دام وقتك يسمح بذلك.

