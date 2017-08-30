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رياضة وشباب رياضة عالمية إيمري: سان جيرمان سيصل إلى مستوى برشلونة ويال مدريد

رياضة وشباب

إيمري : سان جيرمان سيصل إلى مستوى برشلونة ويال مدريد
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إيمري: سان جيرمان سيصل إلى مستوى برشلونة ويال مدريد

أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان:

باريس سان جيرمان هو نادٍ يفوز عادةً لكنه يفتقد لبعض التفاصيل الصغرة في المواعيد المهمة، إنها تفاصيل دقيقة لا يمكن أن تكتسبها إلا بالعمل مع لاعبين أصحاب خبرة وكذلك عبر تطوير الجانب الذهني

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-08-30 19:02:36 A A

أكد أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان أن مشروع النادي الفرنسي في الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى مستويات برشلونة وريال مدريد خلال السنوات المقبلة، متوقعاً فوز نادي العاصمة بـ دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة مستقبلاً .

وظهر أوناي إيمري في مقابلة مع مجلة “So Foot” حيث قال “باريس سان جيرمان هو نادٍ يفوز عادةً لكنه يفتقد لبعض التفاصيل الصغرة في المواعيد المهمة، إنها تفاصيل دقيقة لا يمكن أن تكتسبها إلا بالعمل مع لاعبين أصحاب خبرة وكذلك عبر تطوير الجانب الذهني” .
أضاف أوناي إيمري عن تطور باريس سان جيرمان قائلاً “في آخر السنوات ريال مدريد وبرشلونة حققوا ألقاب كثيرة في دوري أبطال أوروبا وهذا لم يكن يحدث قبل 15 عاماً، الفوز يحتاج لفترة من التعلم وأنا أرى أن باريس سان جيرمان حالياً هو في وضع برشلونة وريال مدريد قبل 15 عاماً” .

كما تحدث إيمري عن كواليس خلافه السابق مع إدارة سان جيرمان قائلاً “بعد الموسم الأول تحدث مع الرئيس الخليفي وقلت له بكل صراحة إذا كان يختار بقائي عليه أن يحدث تغييرات على مستوى الإدارة الرياضية، وبعد ذلك أقال كلويفرت وعين أنتيرو ونحن الآن على وفاق” .وختم أوناي إيمري حديثه قائلاً “عندما وصلت إلى باريس سان جيرمان قبل سنة، لم أناقش العديد من الجوانب، قلت للإدارة حسناً أنتم تعرفون النادي أكثر مني وأنا أثق في قراراتكم، كان لدي موقف مرن لكن هذه المرحلة انتهت الآن” .

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