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رياضة وشباب رياضة محلية تأجيل ديربي تل أبيب المصغر بسبب مشاركة لاعبين مع المتخب الأوليمبي

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تأجيل ديربي تل أبيب المصغر بسبب مشاركة لاعبين مع المتخب الأوليمبي

أهدر بيتار تل أبيب – الرملة فرصة ذهبية للتساوي بعدد النقاط مع هبوعيل تل أبيب

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-08-30 10:17:58 A A

كان من المفروض أن تنتظر فريق بيتار تل أبيب – الرملة مهمة بيتية صعبة جدا تتمثل بمتصدر اللائحة فريق هبوعيل تل أبيب، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في دوري الدرجة الممتازة، لكن تم تأجيل اللقاء حتى يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أيلول المقبل، بسبب مشاركة لاعبين من الطرفين مع المنتخب الأوليمبي.


سهيل ارملي

وقد أهدر بيتار تل أبيب – الرملة فرصة ذهبية للتساوي بعدد النقاط مع هبوعيل تل أبيب، حيث أضاع تفوقا بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الخامسة والثمانين على فريق عيروني نيشر، حيث سجل له المهاجم الشفاعمري سهيل أرملي في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وهو هدفه الشخصي الثاني هذا الموسم، وأساف ليفي على حافة نهاية الشوط الأول. وجاء هدف الأرملي بتسديدة متقنة الى القائم ومنه الى الشباك، ليؤكد على أنه في أوج عطائه.

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